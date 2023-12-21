明年中美關係動蕩加劇？外媒指這三方面值得關注

2023年接近尾聲，中美關係的走向仍備受關注，路透社分析認為，從台灣領導人選舉、美國總統大選，到中美貿易緊張局勢持續，兩國明年將面臨新一波動盪。

報道指，中美今年經歷了氣球風波、芯片競爭，以及日趨激烈的軍事競爭，直至11月國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）會晤，兩國關係才出現止跌企穩跡象，但明年又將面臨三大難關。

台灣問題

首先是兩岸問題，台灣即將在明年1月13日舉行領導人選舉，被北京稱為「雙獨組合」的民進黨候選人賴清德與蕭美琴呼聲最高，令人擔憂可能再次引發台海危機。過去在1996年台灣大選前，北京曾進行一連串軍事演習和導彈試驗，促使美國向該地區派遣航母特遣隊。

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北京稱此次選舉為「和平與戰爭」之間的選擇，指民進黨為危險的分裂分子，拒絕賴清德的對話提議，並敦促台灣民眾作出「正確的選擇」。報導指，北京的反應將決定中美兩大經濟體的關係能否重回正軌。不過有分析人士預計，如果賴清德獲勝，希望避免衝突的習近平將調整中國的軍事應變。

美國總統大選

相較於台灣大選，2024年美國總統選舉對中美關係影響更大。過去在特朗普（Donald Trump）執政時期，中美緊張局勢引發全面貿易戰、新冠病毒溯源，以及台灣地位等問題。而明年的選舉很可能是拜登和特朗普之間的二次對決。

報道指，拜登巧妙地增加對北京的壓力，包括維持特朗普時期的關稅，增加新的出口管制，並加強美國的聯盟。但特朗普的孤立主義意味著美國將退出各種聯盟，對中國來說可能是個地緣政治福音，符合該國利益。

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華盛頓史汀生中心的中國項目主任孫韻（Yun Sun）則形容，特朗普的回歸將是「北京最糟糕的惡夢」。她指出，儘管中國可能對拜登不滿意，但他至少是一位遵守接觸規則和半功能性的中美關係領導人；但特朗普意味著不可預測，「在其領導下，幾乎任何事情都沒有有意義的對話，緊張局勢將不可阻擋地升級。」

芯片衝突

另外，路透預計明年中美之間的芯片競爭將更加激烈。美國10月進一步收緊半導體管制措施，阻止更多高端芯片出口並防堵漏洞。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，未來每一年都將重新檢視美企向中國出售芯片的細節。

報道提到，北京一直努力抵制有關管制，特別是隨著經濟成長放緩，對美國企業的報復可能會趕走北京所需的外國資本。此外，北京一個可利用的槓桿，是其作為芯片生產所需稀土金屬供應商的主導地位，當局7月公布對某些鎵和鍺產品出口的限制，此後出口急劇下降。

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責任編輯：易燕丹

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