石化原料牽動性強 台業界憂中止關稅優惠影響巨大

▲ 台石化業界憂大陸中止關稅優惠的影響巨大。（配圖）

大陸明年起中止對12項台灣石化產品關稅減讓，台灣業界指，單是關稅影響就超過60億美元，且石化原料與產業鏈上下游的牽動性強，影響層面相當巨大。

台灣石化公會表示，這次幾乎台灣本土全個石化業都遭到衝擊，初看之下疫撤銷優惠的產品僅有12項，但乙烯、丙烯、丁二烯基本原料都會受到衝擊。石化產品上下游相互牽動，另對下游產品取銷關稅優惠，連帶上游需求也會遭到波及。公會呼籲台灣當局立刻與大陸展開協商，解決貿易壁壘問題。

廈門台協榮譽會長吳家瑩向《中國時報》表示，大陸此舉對台商影響面很大，雖然目前是小範圍實施，但兩岸經貿網緊密，且許多台資企業依託《海峽兩岸經濟合作架構協議》ECFA才有辦法順利發展。如果繼續擴大實施，會讓不少產業沒有辦法生存，這次涉及的石化產品就是深受影響的產業之一。

台灣的行政院、經濟部等今稍早分別回應，指受影響的相關產品在今年前11月對大陸出口金額只佔1.3％，且台灣對陸出口佔整體比重已降至35％，再加上大陸石化產能開出，台商已啟動分散市場佈局，預計中止關稅優惠的影響有限。

責任編輯：陳建錫