繼電動車後 歐盟將對中國進口生物柴油啓反傾銷調查

歐盟發聲明宣布，將對從中國進口的生物柴油展開反傾銷調查。相關的歐盟企業表示，中國進口生物柴油增加，導致歐盟境內生物柴油產量銳減，歐洲多國的生產基地已經關閉。在北京，商務部新聞發言人束珏婷表示，堅決反對濫用貿易救濟措施的保護主義。

路透社報道，今年8月，歐盟開始調查來自印尼的生物柴油，是否通過中國和英國規避歐盟關稅。最新調查是由歐盟生產商組織——歐洲生物柴油委員會（EBB）的投訴發起，將涵蓋從2022年10月1日至2023年9月30日的交易。據悉，調查將持續長達14個月，有可能在8個月內徵收臨時關稅。

歐盟委員會在一份聲明中聲稱：「歐盟生產商已提交證據，證明從中國進口的生物柴油以人為壓低的價格進入歐盟，這些進口產品嚴重損害了他們的行業，因為他們無法與如此低的價格競爭。」

EBB則在另一份聲明中表示，到2023年，中國一直是歐盟27個成員國最大的生物柴油出口國。中國傾銷的進口產品導致市場崩潰，幾個成員國的生產基地已關閉。除了印尼生物柴油可能過境之外，歐盟與中國的生物柴油貿易中間還存在結構性失衡，價格沒有反映出大多數貨物被歸類為高級或基於廢物的生物燃料類別。

中歐貿易摩擦頻發，今年9月，歐盟宣布對中國電動車展開反補貼調查，中方對此表示高度關切和強烈不滿。商務部部長王文濤批評歐方的調查是貿易保護主義行為，將影響中歐綠色合作和全球汽車產業鏈供應鏈穩定。希望歐方與中方開展對話磋商，以非政治化、非歧視性方式妥善解決貿易摩擦。

王文濤就反補貼調查和限制5G建設向歐盟提關切

歐盟對中國電動車展開反補貼調查 一文看懂中方回應

責任編輯：易燕丹

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