國有銀行明起再下調存款利率 最多降30基點

內地新一輪存款利率下調即將落地，全國性商業銀行明日（22日）起下調各期限定期存款掛牌利率和大額存單利率，分別10至30個基點（BP）。

工商銀行今日公布，為進一步發揮存款利率市場化調整機制作用，持續釋放貸款市場報價利率改革和傳導效應，提升服務實體經濟可持續性，22日起下調存款掛牌利率。

其中，通知存款掛牌利率下調20BP，零存整取、整存零取、存本取息等掛牌利率下調10BP。3個月、6個月、1年期定期存款掛牌利率下調10BP，2年期下調20BP，3年期、5年期均下調25BP。調整後，1年期定期存款掛牌利率為1.45厘，2年期為1.65厘。

央視新聞報道指，包括建設銀行、中國銀行、農業銀行、郵儲銀行等多家銀行亦將從明日起調整存款掛牌利率，多家全國性股份制銀行將跟進調整。

官媒《證券時報》引述銀行人士表示，大額存單方面，1年期及以內最高利率下調10BP，2年期最高下調25BP，3年、5年期最高下調30BP。

內媒報道指，多家國有大行三年期大額存單年化利率現為2.65%，下調30BP後為2.35%，按20萬元（人民幣，下同）存三年算，則三年利息將少1800元。

業內人士指出，當前銀行淨息差壓力大，根據金融監管總局數據顯示，2023年三季度末商業銀行淨息差為1.73%，創2010年以來新低。接下來金融政策繼續要發力，合理降低存款利率，平衡好自身穩健經營與進一步讓利支持實體經濟，通過調降存款利率為貸款端進一步讓利實體經濟拓展空間。

據該人士預計，銀行存款利率下調，大行牽頭，中小銀行梯次跟進，有助於穩定存款市場秩序，讓存款市場利率調降平穩有序。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，本次調降反映了中經會上人行對貨幣政策目標的調整，目的是激活定期存款、提高M1（狹義貨幣供應量）；本次存款利率下調後也有利於銀行降低負債成本，緩解化債壓力。

東方金城首席宏觀分析師王青稱，綜合考慮未來政策利率和經濟物價走勢，不排除明年存款利率還有進一步下調的可能。

內地多間银行下調存款利率 降幅最高25基點

責任編輯：袁瑋婧