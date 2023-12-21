▲ 台灣大選 | 政見會首輪發言 一文看懂三人就兩岸關係表態

台灣大選進入最後階段，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜昨晚參與首場總統候選人電視政見發表會，就兩岸關係表態。

在北京，國台辦曾表示，任何「去中國化」的行徑，都改變不了深植於台灣社會的中華文化認同和中華民族認同，割裂不了兩岸的歷史連結和兩岸同胞的血脈聯繫。

柯文哲：台灣自主、兩岸和平

柯文哲表示，台灣自主、兩岸和平是他對兩岸關係的基本態度。維持現在享有民主自由的政治制度、生活方式下，他願意以對等尊嚴的方式跟大陸展開交流，他提及自己曾辦過雙城論壇、世大運，有成功跟大陸打交道的經驗，過程中也從未損及台灣權益。

他又指，知道大家都有困難之處，所以能否在互相諒解的情形下，大家彼此找出一個都可以接受的方案。

在台灣自主方面，他認為一定要有足夠的防衛力量，主張國防預算要達到GDP的3%。

賴清德：兩岸互不隸屬

賴清德表示，兩岸互不隸屬，願在對等尊嚴前提下，敞開大門跟中國進行交流合作，增進兩岸和平福祉，達到和平共榮。

侯友宜：反對一國兩制、反對台獨

侯友宜表示，兩岸的護國神山是「中華民國憲法」，不管要談九二共識或是什麼共識，都在「中華民國憲法」底下，他說得很清楚，反對一國兩制、反對台獨，堅守台灣的民主自由，用嚇阻、提升自身實力來對話交流。

責任編輯：尹航

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