內地明年起調整部分進出口關稅 涉1010項商品

國務院關稅稅則委員會公布，為完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，更好履行關稅在統籌國內國際兩個市場兩種資源中的重要職能，自明年起對部分商品的進出口關稅進行調整。

根據調整方案，自明年1月1日起，中國將對1,010項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。一是加快推進先進製造業創新發展，降低氯化鋰、低砷螢石、燃料電池用氣體擴散層等國內短缺的資源、關鍵設備和零部件的進口關稅。二是保障人民生命健康，以高質量供給滿足居民消費需求，對部分抗癌藥、罕見病藥的藥品和原料等實施零關稅，降低特殊醫學用途配方食品等的進口關稅。三是降低甜玉米、芫荽、牛蒡種子的進口關稅。此外，為促進新材料產業發展，降低高純鋁出口關稅。

根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世界貿易組織承諾範圍內，提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品進口關稅。

為擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡，持續推進高水平對外開放，推動建設開放型世界經濟，根據中國與有關國家或者地區簽署的自由貿易協定和優惠貿易安排，明年將對20個協定項下、原產於30個國家或者地區的部分商品實施協定稅率。中國-尼加拉瓜自由貿易協定亦自明年1月1日起生效並實施降稅。

為支持和幫助最不發達國家加快發展，明年繼續對與中國建交並完成換文手續的最不發達國家實施特惠稅率，並根據聯合國最不發達國家名單和中國過渡期安排，調整特惠稅率適用國別。

另為促進中國優勢產品更好參與國際市場競爭，2024年將適當調整本國子目，增列裝飾原紙、高端鋼鐵產品等稅目。調整後，稅則稅目總數為8957個。

責任編輯：易燕丹

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