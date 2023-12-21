住建部部長：明年因城施策實現房地產供需關係平衡

全國住房及城鄉建設工作會議今日（21日）在北京召開，住建部部長倪虹在會上指出，明年將因城施策、一城一策，實現房地產供求關係平衡；將保交樓工作落實屬地責任，加強預售資金監管，加快預售制度改革。

住建部主管的《中國房地產報》報道，倪虹在會上强調，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，明年做好四大板塊工作：

一、因城施策、一城一策，實現房地產供需關係平衡；二、進一步加大首套住房、二套住房政策落實力度；三、將保交樓工作落實屬地責任，加強預售資金監管，加速預售制度改革；四、一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求，住建部將會同金融監管總局指導房地產融資等。

倪虹指出，房地產已經從「有沒有」轉入「好不好」的時代，明年將選擇一些城市和企業試點，抓一批好房子樣板出來，不同的價格下有不同的好房子；人人住好房已經成為下一步的目標任務。

「今年很多工作是開創性的，難也要干。」「政策生命力在於落實。」倪虹表示，將在狠抓落實上下更大功夫，「動則必快，動則必成」。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道