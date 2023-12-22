中美恢復軍事高層溝通 兩軍參謀長視像通話

中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立週四（21日）應約與美軍參謀長聯席會議主席布朗進行視像通話，這標誌著中美軍事高層對話一度中斷後的正式恢復。

劉振立說，中美兩國元首上月在三藩市會晤，就恢復兩軍溝通交流達成重要共識，兩軍應在平等和尊重基礎上開展交流合作，共同推動雙方關係穩下來、好起來。發展健康、穩定、可持續的兩軍關係，關鍵在於美方要有正確的對華認知，前提是美方應切實尊重中方的核心利益和重大關切，重點是推進務實合作、增進相互了解。

他強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整。美方應切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，謹言慎行，以實際行動維護區域和平穩定和中美關係大局。

美軍參謀長聯席會議辦公室發布的聲明指出，這是布朗出任美軍參會主席後兩人首次通話，布朗討論了共同努力負責任地管控競爭、避免誤判以及維持直接溝通管道暢通的重要性。布朗還重申舉行雙邊國防政策協調會談、舉行海上軍事安全磋商機制會談以及開通美軍印太司令部司令與人民解放軍東部戰區和南部戰區司令員之間溝通渠道的重要性。

劉振立與布朗的視訊通話被外界視為上月在三藩市舉行的習拜會的成果之一。美聯社在通報中指出，美國政府非常重視美中軍事高層之間的直接溝通，認為這對兩軍避免誤判與意外以及維護印太地區的和平穩定至關重要。

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去年八月，美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）不顧北京的警告訪問台灣之後，中國軍方不僅在台灣週邊海空域進行了歷時一個星期的大規模軍事演習，並暫停與美國軍方的所有高層交往與溝通。

責任編輯：尹航

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