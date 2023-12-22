四年來首次 波音直接向中國交付787夢幻飛機

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大陸今起恢復台灣石斑魚輸入 國台辦：一家人的事好商量
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美國飛機製造商波音（Boeing）證實，已向中國直接交付一架787夢幻飛機（ 787 Dreamliner）予吉祥航空 （Juneyao Airlines），是自2019年11月以來首次，預期此舉有望加速中國解凍波音737 MAX飛機的交付。
路透社引述飛機航班數據商Flightradar 24稱，一架向吉祥航空交付的787-9型號飛機於美國西岸時間周四（21日）上午從華盛頓州埃弗里特佩恩機場起飛，目的地是上海。據悉，吉祥航空將利用該架787夢幻客機服務中國至北美的航線。
距離波音上次直接交付787夢幻飛機給中國航司已超過4年。美國飛機租賃公司Air Lease Corporation曾於2021年宣布，以長期租賃的方式，向中國南方航空交付兩架波音787-9飛機。
航空新聞網站The Air Current早前引述消息人士報導，波音已獲得中國民航局的重要許可， 可以向中國航司恢復交付737 MAX飛機。
分析員認為，恢復交付飛機到中國對波音有利，估計波音手頭有約250架已經完成建造、但仍未交付的737 MAX型飛機，其中85架計劃交付予中國客戶，消息顯示波音可望交付這批飛機。
責任編輯：易燕丹
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