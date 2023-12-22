大陸今起恢復台灣石斑魚輸入 國台辦：一家人的事好商量

繼台東番荔枝（釋迦）後，大陸海關總署周五（22日）宣布，經綜合評估台方整改措施，即日起恢復台灣石斑魚輸入大陸。

海關總署通知稱，輸入大陸的石斑魚須來自獲得注冊登記的養殖場。各海關自12月22日起恢復受理台灣石斑魚報關，並依法依規實施檢驗檢疫。據了解，一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批注冊登記，這些企業即日起可向大陸輸出石斑魚。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，一段時間以來，島內石斑魚業者通過多種渠道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。中國國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉，以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導島內業者進行整改，帶領島內業者來大陸參訪，表達關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供部分島內業者的整改情況。

朱鳳蓮指出，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。我們願意與島內有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

因多次從台灣輸大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標，基於保障食品安全和大陸消費者健康安全的考慮，海關總署自2022年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入。

暫停近2年 大陸即日恢復台灣番荔枝入口

責任編輯：易燕丹

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