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公安部：嚴打網紅造謠亂象 糾治流量為王價值

國情動向 12:28 2023/12/22

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公安部表示，將緊盯網絡謠言線索，對編造傳播虛假訊息的網紅，及造謠引流牟利的「網絡水軍」，依法嚴厲打擊。

公安部有關負責人今日在新聞發布會上表示，網紅「大V」（經認證且擁粉絲眾多的網紅）具有較強的網絡影響力，公安機關將會同有關部門，依法依規推動行業規範發展。

當局將緊盯網絡謠言線索，對編造傳播虛假信息進行「造熱點」「蹭熱點」「帶節奏」的網紅大V，以及借機進行造謠引流牟利的「網絡水軍」團夥，依法嚴厲打擊，並依法依規採取針對性警示、禁言、封號等管理措施。

同時分析查找網站平台管理漏洞，督促企業建立完善管理規範和社區公約，推動建立違法賬號「黑名單」制度，擠壓造謠傳謠活動生存空間。並加強宣傳引導，教育引導網絡大V遵紀守法、抵制謠言。

針對一些網站平台落實網絡安全主體責任仍然不到位，造成網絡謠言的大範圍傳播的情況，公安機關將立足綜合監管和行政執法職能，對網絡謠言案事件頻發、實名制落實不到位、產品風險漏洞多的網絡平台，採取提醒、約談、限期整改等措施，對整改不力的依法依規嚴肅查處。

此外，充分動員互聯網企業、行業協會、網民志願者、科研院所等共同參與網絡謠言亂象治理，推動糾治自媒體、電商、文娛等領域「流量為王」的價值取向。

網信辦整治網絡戾氣 打擊借社會事件造謠攻擊等7類問題

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責任編輯：易燕丹

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