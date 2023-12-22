伯恩斯稱中方無意就探月合作 國家航天局：忘了「沃爾夫條款」？

美國駐華大使（Nicholas Burns）表示，中國沒有意願與美國就探月進行合作。國家航天局回應指，中方對於與美開展航天領域交流一直秉承開放包容的態度，惟美方政府屢屢以冷戰思維處理對華航天合作，中美航天無法開展合作的根源其實在美國。

伯恩斯日前出席美國國際關係委員會活動時表示，「我不認為，中國對與美國（探月）合作表現出很大的意願。」在他看來，太空已經成為美國和中國的競技場地。

對此，國家航天局新聞發言人許洪亮表示，中方重視航天領域國際合作，對於與美開展航天領域交流也一直秉承開放包容的態度，歡迎包括美國在內的各國科研界人士按照中方已公布的月球樣品申請辦法，以合適的方式及渠道作出申請。

許洪亮說，「但讓我困惑的是，美國一方面口口聲聲說合作、申請，一方面又有些人對限制與中國航天開展合作的《沃爾夫條款》極其推崇，在不同場合表示應該將《沃爾夫條款》永久化。我不理解美方是不是在玩文字游戲、踢皮球。」

2006年中美兩國航天機構曾建立地球科學和空間科學等航天合作工作組機制，就共同感興趣的領域進行多次溝通。2011年美方《沃爾夫條款》的出台，令中美兩國航天機構交流幾乎完全中斷。2015年美方又提出由美國務院牽頭建立中美民用航天對話機制，中方也積極回應，至今舉辦了三次對話會議，原計劃由美方主辦的第四次會議美方卻遲遲未召開。中方多次推動未果。

許洪亮強調，中方從來沒有任何一個文件、規定、條款限制中國與美國合作。國際上有很多同行呼籲美國搬開《沃爾夫條款》這個絆腳石，希望《沃爾夫條款》不再是炒冷飯的工具。中方也呼籲美國有識之士考慮如何踢開這個攔路虎。

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責任編輯：易燕丹