廣東多地遇40年來最冷冬至 廣州最低氣溫跌破0℃

今日是中國二十四節氣中的冬至，在冷空氣持續影響下，廣州從化呂田上午一度錄得全市最低氣溫攝氏零下1.6度，成為該市近10年來最冷的冬至。

廣東省氣象局預報，22日至24日，廣東繼續維持寒冷天氣。截至今日上午9時30分，全省有101個寒冷預警信號生效，其中寒冷紅色預警信號達19個，寒冷橙色預警達71個。

廣州天河區今早氣溫僅得4度。在珠江新城中央商務區，上班族都裹着厚厚的棉衣、羽絨服、大衣等冬裝，快步走入寫字樓。有在廣州工作生活近6年的居民說，今年過冬很有氛圍感，她計劃中午休息時和同事一起去吃餃子，然後再買點禦寒的衣物。

除了廣州，今年廣東多個市縣遇近40年來最冷冬至。仁化、平遠、蕉嶺、五華、河源、饒平、潮陽等地今晨最低氣溫跌破近四十年來最低氣溫紀錄。其中，粵北仁化、平遠等地氣溫跌破0度，全省最低氣溫為零下2.4度。

另據中央氣象台預報，內蒙古中西部、陝北、華北、東北等大部分地區，全日最低氣溫或平均氣溫，較歷史同期偏低5度以上，部分地區偏低7度以上。受低溫雨雪冰凍影響，內蒙古、河南、安徽、江西、山東、河南等6省區境內，共18個路段封閉。

廣東今冬首場降雪 最低溫日子下周才來

30國家監測站錄破紀錄低溫 北京零下15.5℃入冬最凍

責任編輯：易燕丹

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