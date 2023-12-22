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內地新規影響遊戲股 胡錫進：有關部門是善意但導致驚慌

社會熱點 15:28 2023/12/22

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內地新規影響遊戲股 胡錫進：有關部門是善意但導致驚慌

內地擬出台新規，限制遊戲過度使用和高額消費，消息引發遊戲股地震，騰訊 （00700） 、網易 （09999） 急跌。《環球時報》前總編輯胡錫進在微博說，相信有關部門出台文件是善意的，但客觀導致整個行業的驚慌，股市剛有的一點回暖又被澆了冷水。

胡錫進說，他非常相信有關部門出這個文件是善意的，想解決一些實際問題，但它的出台客觀上導致了整個行業的驚慌，股市剛有的一點回暖又被澆了冷水，其造成的利弊關係，以及是否應該採取措施緩釋沖擊，值得出文件部門進一步評估。

胡錫進還提到，尤其希望相關部門能夠做出更多說明，安撫所涉及的行業，讓大家相信光明的行業前景，也為當前非常重要的股市方向注入更多信心。

截至15時26分，港股騰訊跌12.86%，網易跌25.03%。

網民怎麼看：（節選胡錫進評論區點讚量前四名的評論）

萬一免五開戶n:股市剛有的一點回暖又被澆了冷水

薄呱呱呱:現在要做的是提振大家的信心，這個監管發布的時機完全沒有考慮到這點！

千Q年N龍L:這不算是橫炮？

科技-興國:剛剛有點回暖，直接來一個灑水車開足火力

內地加強網絡遊戲管理 擬禁設每日登錄等誘導性獎勵

責任編輯：尹航

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