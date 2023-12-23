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拜登簽署國防授權法案 包括助台強化防衛

國情動向 10:42 2023/12/23

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美國總統拜登簽署總額達到8860億美元的2024財政年度國防授權法案，內容包括授權美國國防部長，為台灣的軍隊建立全面培訓計畫，強化台灣防衛能力，又要求擴大美台軍事網絡安全合作，以及定期說明對台軍售交付進程。

美國2024財政年度國防授權法案要求，依循「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act）擴大美台軍事合作，要求國防部長在徵得國務卿同意，並與台灣有關官員協商後，為台灣軍隊制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫。

法案要求國防部長在國務卿同意下，尋求與台灣適當官員接觸，擴大美台軍事網路安全合作，積極保護軍事網路、基礎設施與系統；消除危害的惡意網路活動；利用美國商業與軍事網路安全技術與服務強化和防禦網路、基礎設施與系統；進行網路安全聯合培訓活動與訓練。

法案也要求國防部長每半年向國會遞交報告，說明北京在台灣、東南亞、南海等地的軍事發展，包括武器升級、採購與軍事行動等。

針對印太地區，法案授權為明年度的太平洋威懾計畫投入147億美元，並建立太平洋競爭計畫，讓印太司令部增加在區域的行動頻率和規模。法案亦授權支持烏克蘭對抗俄羅斯，以及向以色列提供軍援。

國防部斥美對台軍售：「以武謀獨」死路一條

美國防授權法案列內地及港澳為「海外敵對勢力 」

責任編輯：袁瑋婧

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