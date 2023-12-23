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聯合國通過決議 春節確定為聯合國假日

社會熱點 11:09 2023/12/23

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周五（22日），第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將春節（農曆新年）確定為聯合國假日。

中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵大使在聯大決議通過後表示，春節作為中國傳統民俗節日，不僅是闔家團圓、辭舊迎新的日子，傳承着和平、和睦、和諧等中華文明理念，也承載着家庭和睦、社會包容、人與自然和諧共生等全人類共同價值。

許多國家和地區把春節作為法定節假日，全球約五分之一的人口以不同形式慶祝春節。戴兵大使指出，中國推動春節成為聯合國假日，是踐行全球文明倡議、倡導尊重世界文明多樣性的務實行動。春節正式成為聯合國假日，充分展現了中華文明的傳播力影響力，將有力促進世界不同文明的交流互鑒，積極體現聯合國倡導的多元、包容文化價值理念。聯大決議將春節確定為聯合國假日，得到了聯合國會員國和聯合國秘書處工作人員的熱烈歡迎和踴躍支持。

聯合國除了東道國的重要法定假日外，可由聯大通過決議，把世界範圍內廣泛慶祝的節日確定為聯合國假日，在當天儘量避免安排會議活動。聯合國秘書長每年都在春節發表賀辭，向中國及所有慶祝春節（農曆新年）的各國人民致以節日問候和祝福。

責任編輯：袁瑋婧

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外交 文娛藝術 農曆新年 聯合國 中國

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