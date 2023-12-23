懸案30年未偵破 清華「鉈中毒」受害者朱令去世

曾經轟動一時的清華「鉈中毒」朱令案，剛過50歲的受害人朱令去世。該案件已過30年未偵破，消息一出，再度引發網民關注。

清華大學發文指，我校1992級校友、勇敢堅強的朱令於2023年12月22日在北京去世。

據此前媒體報道，11月18日，她的腦瘤發作，顱壓過高，瞳孔放大，高燒至39度，陷入重度昏迷，當時家人表示，已經做好了準備，決定不再對她進行傷害性治療。

北京清華大學1992級化學系女生朱令在1994年11月底出現鉈中毒症狀，一開始久未查出病因，直到1995年3月，相似的症狀再次出現，包括雙腿疼痛，掉髮，眩暈，最終通過網際網路求助，在世界各地醫療專家通過遠程醫療診斷系統診斷為鉈中毒。朱令昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。

警方調查後發現，朱令兩次被人蓄意投毒，朱令因此「鉈中毒」全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了27年。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，警方調查中認為，朱令的室友孫維涉有重嫌且她也是從清大實驗室有機會取得「鉈」的學生。

然而，由於案件缺乏證據的情況下，自1995年5月7日立案之後，該案從未進入訴訟階段。北京警方在1998年8月25日以無果的結論結案，同年解除對孫維的境管和嫌疑人身份，此案也成為一樁「懸案」。孫維也改名孫釋顏移居澳洲。據當時律師張捷説明，「解除犯罪嫌疑是指超過法定的期限，公安機關因沒有確鑿證據，於是依法解除了對犯罪嫌疑人的強制措施，但這並不意味着犯罪嫌疑人的嫌疑被排除」。

該案件30年來一直受到各界關注，網民要求追討真相，為朱令尋一個公道。

責任編輯：袁瑋婧