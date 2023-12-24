甘肅地震｜李強到災區視察及指導重建等工作

中共中央政治局常委、國務院總理李強，赴甘肅、青海地震災區視察，檢查指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作。

李強周六（23日）先後前往甘肅省積石山縣和青海省民和縣中川鄉多條村莊實地視察災情，到安置點與受災群眾交流，向當地幹部詳細了解群眾安置、物資保障、板房搭建等方面的情況，強調要堅決貫徹落實總書記習近平重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，全力做好抗震救災各項工作，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。

李強向奮戰在一線的救援和施工人員表示感謝，希望他們再接再厲、攻堅克難，堅決打贏抗震救災這場硬仗。李強指出，當前災區夜間溫度低，要想方設法改善安置條件，確保受災群眾有地方住、有熱飯吃、不挨凍。

他又對前一階段抗震救災工作給予充分肯定，並對做好下一步工作作出部署，強調要把救災物資和生活必需品第一時間配發到安置點和群眾手中，抓緊對震區房屋進行評估，符合安全要求的可按照自願原則引導群眾有序返家居住；並全面推進各類設施特別是學校、醫院等特殊場所修繕加固，消除風險隱患，確保安全復課復工復市。

甘肅積石山縣6.2級地震後第5天，昨日開始拆除經鑑定為危樓的房屋。地震造成至少148人死亡，近980人受傷，青海仍有3人失蹤。

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責任編輯：易燕丹

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