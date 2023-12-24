印度兩高層涉金融犯罪被捕 vivo：將採取法律措施應對

路透社引述消息人士稱，印度以打擊金融犯罪機構為由，逮捕中國智能手機廠商vivo印度分公司兩名高級員工。vivo對有關行動深感震驚，表示將採取法律措施應對。

報道指，一名直接參與案件的消息人士透露，兩名vivo印度分公司高層上周六（23日）被帶到位於德里的一家法院，隨後被送往印度執法局拘留。目前無法確認被捕員工的身份信息，但消息人士補充，他們將於周二（26日）出庭受審。

Vivo對印方最新的逮捕行動深感震驚，該公司一名發言人回應指，最近的逮捕行動表明（印方針對vivo的）騷擾行為仍在繼續，這為整個行業帶來不確定性，「我們將堅決利用一切法律途徑來解決和挑戰這些指控。」

自2020年6月中印發生邊境衝突後，印度加強對中國企業和投資的審查，並以國家安全為由，封禁TikTok、WeChat等超200個中國手機應用程式，多家中企亦相繼陷入稅務風波。而vivo已經是短時間內至少第三次遭到印度方面檢控。

針對印方有關舉措，中國外交部發言人此前表示，中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，中方堅定支持中國企業維護自身合法權益，印方應該依法合規行事，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

員工被印度逮捕 vivo指將採取所有可行法律措施應對

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責任編輯：易燕丹

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