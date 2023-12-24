國家新聞出版署回應網遊新規草案：將進一步修改完善

國家新聞出版署上周五（22）發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，引起市場震盪，多個網遊概念股大跌。對此，該署有關負責人表示，將認真研究各方關切，進一步修改完善網遊新規。

負責人指，徵求意見稿立足於保障和促進網絡遊戲行業繁榮健康發展，對解決網絡遊戲經營單位准入等問題作出明確，設立了「保障與獎勵」專章，提出一系列鼓勵措施。同時，對保護未成年人和消費者權益作出規定。部門規章向社會公開徵求意見是更廣泛聽取意見、完善規章條款的過程。

對於各方就徵求意見稿第十七條、第十八條及其他一些內容提出的關切和意見，國家新聞出版署將認真研究，並將在繼續聽取相關部門、企業、用戶等各方意見的基礎上進一步修改完善。

根據徵求意見稿， 第十七條【禁止強制對戰】網絡遊戲出版經營單位不得在網絡遊戲中設置強制對戰。 第十八條【限制遊戲過度使用和高額消費】網絡遊不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。網絡遊戲出版經營單位不得以炒作、拍賣等形式提供或縱容虛擬道具高價交易行為。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。

澎湃新聞引述資深遊戲玩家指，每日登錄禮包，如果是免費的，本來就屬於玩家福利，沒必要限制。多位遊戲業內人士也分析，新規會對遊戲的月活數量、充值流水等資料造成影響，首次充值金額設限可能會降低玩家數量。

有業內人士稱，對於具體的充值限額很難統一，具體落實層面仍有待斟酌。另外，限制充值的條款也可能限制成年人充值，也會對遊戲公司產生影響。

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責任編輯：易燕丹

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