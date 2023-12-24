菲律賓據報與美國商採購F-16戰機 應對南海爭端

中菲關係因南海爭端持續緊張之際，菲律賓據報有意向美國購買F-16戰機，以提升防空能力，正與美方就採購的可能作討論。

菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）上周五（22日）接受CNN菲律賓訪問時表示，該國空軍長期以來一直希望獲得F-16戰機。他說，F-16是一款優秀的戰機，事實證明它在防空方面非常有效，希望能與華府達成協議。

據了解，F-16 戰鬥機是美國空軍用途最廣泛的飛機，可執行空對空作戰、對地攻擊和電子戰。

羅慕爾德茲表示，若有關協議獲得通過，將極大提升菲律賓的防空能力。但他未有透露可能達成交易的時間，僅承認雙方正進行公開討論。

羅慕爾德茲還提到，菲律賓的《採購法》可能對交易構成障礙。因法例列明須購買全新裝備，但這對菲律賓而言太困難和過於昂貴，認為購買輕微使用的二手戰機與全新戰機一樣好，而且更便宜。他預計到 2024 年，馬尼拉和華盛頓之間的軍事和國防合作將有所加強。

美國安全官員早前表示，菲律賓正努力增強防禦能力，通過武裝部隊現代化來迎頭趕上，並在該國專屬經濟區，特別是爭端一觸即發的南海，建立強大的存在。

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責任編輯：易燕丹

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