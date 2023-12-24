  • 16°C
香港時間 : 20231224日 (週日) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

菲律賓據報與美國商採購F-16戰機 應對南海爭端

國情動向 13:29 2023/12/24

分享：

分享：

中菲關係因南海爭端持續緊張之際，菲律賓據報有意向美國購買F-16戰機，以提升防空能力，正與美方就採購的可能作討論。

菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）上周五（22日）接受CNN菲律賓訪問時表示，該國空軍長期以來一直希望獲得F-16戰機。他說，F-16是一款優秀的戰機，事實證明它在防空方面非常有效，希望能與華府達成協議。

據了解，F-16 戰鬥機是美國空軍用途最廣泛的飛機，可執行空對空作戰、對地攻擊和電子戰。

羅慕爾德茲表示，若有關協議獲得通過，將極大提升菲律賓的防空能力。但他未有透露可能達成交易的時間，僅承認雙方正進行公開討論。

羅慕爾德茲還提到，菲律賓的《採購法》可能對交易構成障礙。因法例列明須購買全新裝備，但這對菲律賓而言太困難和過於昂貴，認為購買輕微使用的二手戰機與全新戰機一樣好，而且更便宜。他預計到 2024 年，馬尼拉和華盛頓之間的軍事和國防合作將有所加強。

美國安全官員早前表示，菲律賓正努力增強防禦能力，通過武裝部隊現代化來迎頭趕上，並在該國專屬經濟區，特別是爭端一觸即發的南海，建立強大的存在。

王毅與菲律賓外長通話 稱中菲困局在於菲方背棄承諾

中菲摩擦加劇 日本擬向菲提供海岸監視雷達

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中菲南海再爆糾紛 菲稱船隻被中國海警強行攔截
2023/07/05
中菲南海再爆糾紛 菲稱船隻被中國海警強行攔截
中菲船隻於仁愛礁附近擦碰 中方批菲惡意碰瓷
2023/10/22
中菲船隻於仁愛礁附近擦碰 中方批菲惡意碰瓷
中菲摩擦加劇 日本擬向菲提供海岸監視雷達
2023/11/01
中菲摩擦加劇 日本擬向菲提供海岸監視雷達
王毅與菲律賓外長通話 稱中菲困局在於菲方背棄承諾
2023/12/21
王毅與菲律賓外長通話 稱中菲困局在於菲方背棄承諾

你可能感興趣

中菲南海再爆糾紛 菲稱船隻被中國海警強行攔截
21:47 2023/07/05
中菲南海再爆糾紛 菲稱船隻被中國海警強行攔截
中菲船隻於仁愛礁附近擦碰 中方批菲惡意碰瓷
14:22 2023/10/22
中菲船隻於仁愛礁附近擦碰 中方批菲惡意碰瓷
中菲摩擦加劇 日本擬向菲提供海岸監視雷達
11:58 2023/11/01
中菲摩擦加劇 日本擬向菲提供海岸監視雷達
政治 地緣政治 國防 軍事 空軍 戰機 南中國海 美國 菲律賓 中國

上一篇文章

首艘國產大型郵輪出海 進行首次試運營

下一篇文章

國家新聞出版署回應網遊新規草案：將進一步修改完善
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款