台灣大選｜王在希：台獨就是戰爭 賴清德當選兩岸或起軍事衝突

台灣大選倒數三周，國台辦原副主任、海峽兩岸關係協會原副會長王在希表示，「台獨」就是戰爭，如果頑固「台獨」分子賴清德當選，兩岸關係必然會越來越緊張，不排除兩岸出現兵戎相見的局面。

王在希在2024環球時報年會上表示，多年來中國大陸為維護台海地區局勢穩定，一直秉持極大耐心，堅持和平統一的基本方針，目的就是為了爭取在中國東南方向有一個相對和平穩定的環境，以利中國式現代化的向前推進。

他說，遺憾的是，蔡英文當局8年來一直拒不承認「九二共識」，搞漸進式「台獨」，使兩岸關係發展的基礎遭到破壞。近幾年，蔡英文當局不斷勾結美國，兩岸關係也越來越緊張。明年1月13日，台灣將舉行新一屆領導人選舉，正好在兩岸關係發展的關鍵時刻，所以很多人認為，這是一次和平與戰爭的選擇，至少是台灣未來發展方向和道路的選擇。

王在希稱，從去年底台灣進行「九合一」地方選舉後，島內始終有近六成民眾不認同民進黨「抗中保台」的兩岸政策，希望下架民進黨，這反映台灣多數選民對民進黨長期執政會引發台海戰爭的擔心。最近，一些知名美國學者也發表文章，建議民進黨候選人賴清德凍結民進黨的「台獨黨綱」。

王在希表示，台灣選舉有很大的不確定性，不過有一點可以確定，「台獨」就是戰爭，堅持搞「台獨」遲早會有戰爭。「而賴清德是一個頑固的激進『台獨』分子，如果他上台，不能排除兩岸出現軍事衝突的可能性，對這一點我們要有充分的認識。

台灣大選 | 政見會首輪發言 一文看懂三人就兩岸關係表態

台灣大選 | 柯盈配支持度跌穿15% 柯文哲批有政治目的刻意炒作

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁