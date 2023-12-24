中疾控：急性呼吸道疾病呈下降趨勢 以流感病毒為主

中國疾病預防控制中心表示，內地近期急性呼吸道疾病呈下降趨勢，呈現以流感病毒為主。專家研判認為，未來一周急性呼吸道疾病可能繼續下降，病原體仍可能以流感病毒為主。

國家衛健委召開記者會，中疾控傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌指，據12月11日至17日的監測結果，近期內地急性呼吸道疾病開始呈下降趨勢，全國醫療機構發熱門診（診室）診療量、哨點醫院每周流感樣病例佔門急診構成比均有所下降。

總體來看，當前急性呼吸道疾病呈現以流感病毒為主，其他多種病原體共同流行的態勢，其中流感活動處於高位但略有下降，肺炎支原體、腺病毒、呼吸道合胞病毒活動呈波動變化，新冠病毒活動處於今年以來的最低水平。

彭質斌表示，從內地流感監測和呼吸道疾病多病原監測數據來看，南北方省份流感活動情況基本同步，目前均處於高發狀態，部分省份已達到峰值出現下降趨勢；其他呼吸道病原活動情況也基本同步，南北方差異不明顯。

地震災區傷者得到及時救治

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，要進一步密切追蹤國內外呼吸道疾病流行趨勢、病原變化和病毒變異情況，加強形勢分析和監測預警。進一步擴充醫療資源，做好藥品供應保障，提升診療效率。進一步加強重點人群分類分級健康服務管理，做好疫苗接種。

另外，米鋒指出，截至目前，甘肅、青海地震災區傷者得到及時有效救治，災區正常診療服務已經恢復。國家衛健委將會同國家中醫藥管理局、國家疾控局，進一步統籌醫療資源，加強災區醫務人員力量，全力救治傷員，持續做好傳染病監測和風險評估，開展飲用水監測、環境消殺等衛生防疫工作，確保災後無大疫。

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責任編輯：易燕丹

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