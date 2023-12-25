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上海迪士尼一項目恢復營運 傳一兒童曾中途跳車被撞

社會熱點 11:04 2023/12/25

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上海迪士尼度假區今日（25日）稱，項目「瘋狂動物城：熱力追蹤」將於今日上午起恢復運營，籲請所有遊客在體驗景點時遵守度假區的運營規定。昨日，網傳一兒童乘坐該項目遊覽車期間中途跳車，執拾掉到車外的物品，但遊覽車繼續前行，兒童隨後被後車撞倒。

12月24日晚間，上海迪士尼度假區發佈公告稱，「瘋狂動物城：熱力追蹤」暫時停運，恢復運營時間待定。同時表示，將為已經購買了2023年12月25日樂園門票並希望更改出行日期的遊客提供樂園門票退改服務。

綜合內媒消息，有網友稱，「瘋狂動物城：熱力追蹤」運行時，有一名兒童隨身物品掉落後跳出遊覽車去撿，隨後被後車撞倒。該名兒童的監護車亦在遊覽車上，但被安全欄桿壓住，所以無法下車。亦有消息稱，

「瘋狂動物城」是上海迪士尼開放僅5日的新園區。昨日下午，「熱力追蹤」項目排隊輪候時間一度長達3小時，大批遊客在約7度的氣溫排隊數小時，對於項目突然停運感到失望和遺憾。 

責任編輯：尹航

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