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回應卡梅倫言論 中使館：咄咄逼人非中國傳統 英方應客觀理性

國情動向 11:54 2023/12/25

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回應卡梅倫言論 中使館：咄咄逼人非中國傳統 英方應客觀理性

英國外相卡梅倫受訪時稱，中國正變得越來越咄咄逼人和更加強硬，英國需強化安全措施以應對網絡攻擊等問題，又再次指港區國安法違反《中英聯合聲明》，呼籲釋放黎智英。中方回應指，咄咄逼人不是中國的傳統。英方應摒棄冷戰思維，客觀理性看待中國和中英關係。中方還強調，英方應停止干涉香港事務和中國內政。

中國駐英使館發言人表示，咄咄逼人不是中國的傳統。中國一貫奉行獨立自主的和平外交政策，是各國發展的夥伴和機遇，不是威脅和挑戰。中方始終致力於在相互尊重、互利共贏基礎上發展同各國的關係，同時堅決維護自身主權、安全和發展利益。

發言人說，網絡安全是全球性挑戰。中方一貫堅決依法打擊網絡攻擊，主張各國通過對話與合作共同維護網絡安全。中方反對將網絡安全問題政治化，反對在沒有事實依據的情況下抹黑他國。

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發言人還說，所謂香港國安法「違反《中英聯合聲明》」完全是偽命題。中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。香港國安法根據中國憲法而制定，並通過基本法成為香港法律制度的組成部分。《聯合聲明》的核心要義是確保中國收回香港，香港回歸後，《聯合聲明》的歷史使命已經完成。英國無權借口《聯合聲明》干預香港事務、干涉中國內政。關於黎智英案，中方已多次闡明嚴正立場。中方要求英方尊重事實和法治，停止為反中亂港首惡分子撐腰打氣，停止干涉香港事務和中國內政。

中方敦促英方摒棄冷戰思維，停止散布「中國威脅論」，客觀理性看待中國和中英關係，同中方相向而行，推動兩國關係健康穩定發展。

責任編輯：尹航

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