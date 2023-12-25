▲ 中國樓市｜深圳再有「日光」豪宅盤 6小時售罄共賣62億港元

由深鐵置業開發的前海時代三期此次推出270套高端住宅產品，僅6個小時全部售罄，銷售金額共57.38億元（人民幣，下同）。據了解，前海時代三期此次推出的戶型為189平方米至249平方米的大平層單位，備案均價約每平方米9.9萬元，最低單價約8.4萬元起，套均價格為1850萬元。

據不完全統計，這是今年以來深圳樓市的第四個「日光」盤。相對於過去市場高峰時期，深圳「日光」盤數量已大幅減少。

內媒引述前海片區的一位房產經紀表示，前海時代二手房在前兩年市場高峰時期的掛牌價一度超過每平方米17萬元，以一套141平方米左右的在售二手房為例，目前的掛牌價為1990萬元左右，而政府參考價為每平方米10.71萬元。

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有參與前海時代三期打新的購房者表示，關注該樓盤的主要原因是地段以及該項目定價與周邊二手房存在較大價差，而且自己也是剛剛賣掉房子的改善性需求，所以首付資金較充裕。

有分析人士表示，當前樓市大環境不理想，加上許多豪宅也在降價出售，前海時代三期的價格幾乎成為樓盤去化表現的決定性因素。與此同時，深鐵置業憑相對低廉的拿地成本，才能在價格上有所讓利，低價策略依然能夠打動市場。此外，豪宅一直是深圳樓市的熱門板塊，市場低迷下豪宅相對搶眼，高凈值人群受環境、政策影響相對更小，所以今年市場表現依舊低迷，但是豪宅表現卻好於剛需改善。

責任編輯：尹航

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