  • 17°C
香港時間 : 20231225日 (週一) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

釋出積極訊號？內地新批准過百款遊戲版號

經濟脈搏 14:16 2023/12/25

分享：

分享：

國家新聞出版署今日發布新批准的105款國產遊戲版號，單次審批數量首次突破百款，所涵蓋的遊戲企業範圍也更廣。中國音像與數字出版協會遊戲工委表示，這是持續釋放支持網絡遊戲行業繁榮健康發展的積極訊號。

中國音像與數字出版協會遊戲工委表示，這次新批版號，是繼12月22日新批准一批進口網絡遊戲版號後，國家新聞出版署又批准發布的一批國產網絡遊戲版號，有力展示主管部門積極支持網絡遊戲發展的鮮明態度。

國家新聞出版署和遊戲產業網的統計信息表明，2021年全年發放遊戲版號748款，其中國產672款，進口76款；2022年全年發放遊戲版號512款，其中國產468款，進口44款；2023年截至目前發放遊戲版號1075款，其中國產977款，進口98款。三年的數據表明，版號政策的穩定性逐步增強，遊戲市場回升明顯。

國家新聞出版署上周五（22）發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，引起市場震盪，多個網遊概念股大跌。對此，該署有關負責人表示，將認真研究各方關切，進一步修改完善網遊新規。

內地加強網絡遊戲管理 擬禁設每日登錄等誘導性獎勵

內地新規影響遊戲股 胡錫進：有關部門是善意但導致驚慌

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
電玩手遊 商品 科技產品 遊戲 中國

下一篇文章

中國樓市｜深圳再有「日光」豪宅盤 6小時售罄共賣62億港元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款