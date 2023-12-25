▲ 專家指民營經濟信心待振 須營造可預期的政策環境

中國發展研究基金會理事長、中國全國政協提案委員會副主任張軍擴指，民營經濟信心問題的解決，需要具體化、可操作的措施執行，更深層地，必須營造穩定可預期的政策環境。

張軍擴日前在「中國財富管理50人論壇2023年會」作出上述表示。他說，民營經濟信心問題是目前較為突出的問題；民營經濟信心不僅影響中國經濟的穩定回升，也關乎中國式現代化進程、民族復興大業。

張軍擴指出，中共中央、中國國務院於今年7月發布「關於促進民營經濟發展壯大的意見」，陸續推出一系列促進民營企業發展的政策和舉措，這些發揮了很好的作用，不過仍要在兩個方面繼續努力。

一方面是，必須真正落實「意見」所提出的各項要求，推出細緻化、具體化的措施，使其具備可操作性、可檢驗性，才能讓企業見到實效。舉例來說，如何解決民營企業反映隱形壁壘問題、如何有效解決民營企業參與投標問題、如何解決民營企業在貸款時遇到不公平待遇問題。

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另一方面，要著力解決一些深層問題。民營企業發展其實不需要太多特殊的支持或優惠政策，需要的是被公平對待，還有實現法治化、市場化、國際化的發展環境，真正做到政策環境穩定、透明、可預期。

張軍擴認為，必須深入探究近年來一些導致民營經濟發展受阻的干擾噪音（指污名化）根源，這才可以明確地為民營經濟發展奠定長期健康發展的思想理論基礎和社會氛圍。

責任編輯：尹航

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