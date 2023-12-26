大灣區 | 發改委：將在廣州南沙等地 開展放寬市場准入試點

國家發改委今日（26日）在記者會表示，將在橫琴粵澳深度合作區、浦東新區、廣州南沙等地，開展放寬市場准入試點，重點推動新業態新領域准入環境持續優化。

在國務院新聞辦舉行的加快建設全國統一大市場工作進展情況國務院政策例行吹風會上，國家發改委副主任李春臨介紹了加快完善市場准入制度的相關情況。

李春臨介紹，下一步，國家發改委將持續推進新業態新領域准入放寬。做好已出台的海南、深圳等放寬市場准入特別措施評估、推廣工作。在橫琴粵澳深度合作區、浦東新區、廣州南沙等地，開展放寬市場准入試點，重點推動新業態新領域准入環境持續優化。

同時，完善市場准入制度體系。研究完善市場准入制度的頂層設計，推動構建開放透明、規范有序、平等競爭、權責清晰、監管有力的市場准入制度新體系。

此外，持續開展違背市場准入負面清單案例歸集通報。扎實做好案例排查歸集，大力推動督辦整改，切實解決經營主體准入難題。案例的收集、整理、通報、整改，這是一項要長期堅持下去的工作。以及推動實現市場准入效能評估全覆蓋。全面實現市場准入效能評估全國全覆蓋，持續完善評估指標體系建設，深化效能評估結果運用，著力提升准入效能。

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責任編輯：尹航

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