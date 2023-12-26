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大灣區 | 超級大站廣州白雲站通車運營

社會熱點 15:15 2023/12/26

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特大型綜合交通樞紐廣州白雲站今日（26日）通車運營，具備辦理京廣高鐵、廣湛高鐵、廣清城際、京廣鐵路、廣茂鐵路等多條線路的列車始發終到作業的條件，進一步提升廣州鐵路樞紐的客運能力。

廣州白雲站位於廣州市白雲區，北距白雲機場20公里，南距廣州站5公里，是在始建於1916年的棠溪站基礎上進行升級擴建而成。

白雲站設有3條正線、21條到達出發線，21個客運站台面。承擔京廣高鐵、京廣鐵路、廣梅汕鐵路、廣茂鐵路等多條線路列車的始發終到作業，未來還將引入新建廣湛高鐵、廣清城際等線路。

廣州白雲站將逐步承接廣州站和廣州東站的普速列車，但在開站初期，廣州白雲站還不會大面積安排車次，將逐步增加線路。目前廣州站和廣州東站普速列車能到的站點，未來廣州白雲站大都能到。

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至於高鐵，京廣高鐵途經的北京、河北、河南、湖北、湖南以及廣東下轄多地車站均可到達；廣湛高鐵還在緊張建設中，建成後廣州白雲站將可以快速直達佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等市。

值得一提是，廣州白雲站的站房外形像一朵盛開的木棉花。

圖片來源：廣州市人民政府官網

責任編輯：尹航

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