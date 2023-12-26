毛澤東誕辰130周年 習近平：中國式現代化是毛未竟事業

▲ 習近平指中國式現代化是毛的未竟事業。（配圖）

今日（12月26日）是已故中共領導人毛澤東誕辰130周年，中共總書記習近平表示，要以中國式現代化全面推進強國建設及民族復興，推動毛的未竟事業。

習近平今率領政治局常委、中共中央、人大常委、國務院、全國政協、中央軍委等到毛主席紀念堂出席紀念儀式。習向毛坐像三鞠躬，並到瞻仰廳瞻仰遺容。

習隨後在人民大會堂主持座談會並發表講話，高度評價毛是中國社會主義現代化建設事業的偉大奠基者，是近代以來中國偉大的民族英雄，以及改變中國命運和面貌的一代偉人。以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，是毛等老一輩革命家的未竟事業，要不忘初心，把中國式現代化偉業不斷推向前進。

習強調中國式現代化需全體中華兒女和衷共濟，要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，堅持依法治港，堅持和完善「一國兩制」制度體系，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」原則，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，支持港澳破解經濟社會發展中的深層次矛盾。

在台灣問題上，習提到祖國必須統一，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，防止任何人以任何方式把台灣分裂出去。

責任編輯：陳建錫