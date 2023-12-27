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11月內地工業企業利潤按年增29.5%

經濟脈搏 09:53 2023/12/27

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1至11月份，內地規模以上工業企業利潤總額按年降4.4%，降幅比1至10月份收窄3.4個百分點。單看11月，隨著宏觀政策效應持續顯現，國內需求逐步恢復，工業生產加快回升，工業企業效益持續改善，規模以上工業企業實現利潤按年增29.5%，是連續四個月正增長。

1至11月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額按年降6.2%；股份制企業利潤總額下降3.1%；外商及港澳台商投資企業利潤總額下降8.7%；私營企業利潤總額增長1.6%。

1至11月份，採礦業利潤總額按年下降18.3%；製造業利潤總額下降4.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額增長47.3%。

11月份，規模以上工業企業實現利潤按年增長29.5%。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀稱，11月份，隨著宏觀政策效應持續顯現，國內需求逐步恢復，工業生產加快回升，工業企業效益持續改善。總體看，1至11月份工業企業利潤呈現加快恢復態勢。下階段，要著力擴大國內需求，激發各類經營主體活力，大力推進新型工業化，不斷增強內生動力，持續鞏固工業經濟恢復基礎，進一步推動工業經濟回升向好。

內地11月消費、投資增速遜預期 工業勝預期

責任編輯：尹航

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