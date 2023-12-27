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11月內地工業企業利潤按年大增29.5% 連四個月正增長

經濟脈搏 09:53 2023/12/27

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11月內地工業企業利潤按年大增29.5% 連四個月正增長

1至11月份，內地規模以上工業企業利潤總額按年降4.4%，降幅比1至10月份收窄3.4個百分點。單看11月，隨著宏觀政策效應持續顯現，國內需求逐步恢復，工業生產加快回升，工業企業效益持續改善，規模以上工業企業實現利潤按年增29.5%，是連續四個月正增長。

分析指，工業利潤行業分化仍較明顯，反映出行業復甦仍存在不均衡，下一步宏觀政策仍需持續發力，著力擴大國內有效需求，夯實經濟復甦回升基礎。

宏觀政策效應持續顯現 工業企業效益持續改善

內地工業企業利潤增長明顯加快。1至11月份，規模以上工業企業利潤按年下降4.4%，降幅較1至10月份收窄3.4個百分點，延續3月份以來逐月收窄走勢，利潤降幅年內首次收窄至5%以內。從當月看，工業企業利潤加快回升，加上投資收益相對集中入賬，11月份規上工業企業利潤按年增長29.5%，增速較10月份明顯加快，利潤已連續4個月實現正增長。

國家統計局工業司統計師于衛寧解讀稱，11月份，隨著宏觀政策效應持續顯現，國內需求逐步恢復，工業生產加快回升，工業企業效益持續改善。總體看，1至11月份工業企業利潤呈現加快恢復態勢。下階段，要著力擴大國內需求，激發各類經營主體活力，大力推進新型工業化，不斷增強內生動力，持續鞏固工業經濟恢復基礎，進一步推動工業經濟回升向好。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，利潤數據反映工業部門整體經營狀況延續改善態勢。這主要得益於國內市場需求持續修復、宏觀紓困支持政策效果持續顯現、去年低基數及季節性因素的影響。

分析指需優化宏觀政策工具組合 降低社會融資成本

1至11月份，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額按年降6.2%；股份制企業利潤總額下降3.1%；外商及港澳台商投資企業利潤總額下降8.7%；私營企業利潤總額增長1.6%。同期，採礦業利潤總額按年下降18.3%；製造業利潤總額下降4.7%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤總額增長47.3%。

具體來看，1至11月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業利潤總額按年增長275.6%，電力、熱力生產和供應業增長58.2%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長21.8%，電氣機械和器材製造業增長17.2%，通用設備製造業增長9.4%，汽車製造業增長2.9%，專用設備製造業下降1.0%，紡織業下降1.8%，石油和天然氣開採業下降8.5%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降11.2%，農副食品加工業下降11.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降14.1%，非金屬礦物製品業下降25.6%，煤炭開採和洗選業下降25.9%，化學原料和化學製品製造業下降38.5%。

專家指民營經濟信心待振 須營造可預期的政策環境

周茂華稱，高技術與裝備製造業利潤保持較快增長，但紡織行業、黑色金屬採礦業開採與房地產相關聯的一些行業盈利仍在收縮，反映國內行業復甦仍存在不均衡。

他認為，目前國內經濟趨於向趨勢水平恢復階段，需求端復甦整體落後於生產供給，加上明年海外需求前景存在一定不確定性，國內宏觀政策有望適度發力。針對行業復甦不平衡問題，需要優化宏觀政策工具組合，進一步合理降低社會融資成本。

內地11月消費、投資增速遜預期 工業勝預期

責任編輯：尹航

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