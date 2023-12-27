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《失孤》原型郭剛堂之子被拐案 兩被告分別判囚終身及死緩

社會熱點 10:57 2023/12/27

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尋子24年，電影《失孤》原型郭剛堂找到兒子。

電影《失孤》原型郭剛堂兒子郭新振被拐一案，周三（27日）在山東省聊城市中級人民法院宣判，兩名被告呼富吉及唐立霞因拐賣兒童罪，分別被判死緩和無期徒刑。

法院審理查明，1997年至1998年間，呼富吉和唐立霞以出賣為目的，拐賣李某慧、郭某振、楊某豪、李某豪四名兒童。2001年，呼富吉夥同他人以出賣為目的，拐賣兒童楊某羽。二人的行為均構成拐賣兒童罪。法院根據兩被告人犯罪的事實、性質、情節，作出判決。

法院以拐賣兒童罪判處呼富吉死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，限制減刑；以拐賣兒童罪判處唐立霞無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；同時判令呼富吉、唐立霞共同賠償附帶民事訴訟原告人物質損失人民幣50餘萬元。

澎湃新聞報道，郭剛堂作為附帶民事訴訟原告人到庭參加宣判。郭剛堂指，宣判後，呼富吉不服判決，提出上訴，唐立霞則表示服判。對於一審判決結果，郭剛堂表示，呼富吉從20多歲開始，每十年都有被司法機關處理的情況。此外，郭剛堂還對公檢法作出的努力表示感謝。

離散24年終團圓 電影《失孤》原型找回兒子 劉德華獻祝福（多圖，有片）

【兩會】兩高報告提嚴懲拐賣 最高法：殘害婦女兒童當判死的判死

責任編輯：易燕丹

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