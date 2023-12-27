▲ 美媒曝美國難以重建在華情報網 對中國高層了解受限

美媒《華爾街日報》稱，十年前美國中情局（CIA）在中國的線人網絡被圍剿，而現在仍難以重建在華人力情報收集能力，使得美國對中國領導人習近平及其核心圈子就台灣等關鍵安全問題的秘密商議了解有限。

中央多次強調國安。習近平曾強調，要深刻認識國家安全面臨的複雜嚴峻形勢，正確把握重大國家安全問題，加快推進國家安全體系和能力現代化，以新安全格局保障新發展格局，努力開創國家安全工作新局面。

CIA難以重建在華的人力情報收集能力

《華爾街日報》報道稱，十年前，北京方面的反間諜人員有計劃地圍剿了一個為CIA工作的中國線人網絡，幾乎令美國在中國的情報網癱瘓。當時20多名向美國提供情報的人員被處決或監禁，其中包括一些中國高級官員。美國政府從未公開承認在2010年至2012年間損失了中國線人。

根據對現任和前任美國官員的採訪，對於中國這個首要情報目標，CIA仍難以重建在華的人力情報收集能力。這些官員表示，由此留下的情報缺口使得美國對中國領導人習近平及其核心圈子就台灣等關鍵安全問題的秘密商議了解有限。

一位直到最近還在閱讀機密報告的前美國高級情報官員說：「我們根本無法真正了解中國領導層的計劃和意圖。」

CIA等美國情報機構正做出一項巨大但基本保密的變化，加強針對中國的情報人員網絡是目標之一。這也正值美國安全政策從打擊世界各地的叛亂活動，轉向為可能與中俄發生的大國沖突做準備。

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美國駐華大使伯恩斯對《華爾街日報》表示，中國仍是CIA的首要任務目標。他說：「我們將中國問題作為全球優先事項來應對，在過去三年中，用於中國任務的預算資源增加了一倍多，我們還成立了中國任務中心，作為CIA唯一的單一國家任務中心，負責協調整個機構在這一問題上的工作。」

報道稱，如今，美國的偵查衛星密切監視著中國的軍事部署和現代化計劃，同時，網絡和竊聽工具正收集大量的中國通信信息。在這之外，官員們說，美國了解習近平的計劃主要是通過推斷，以及對他頻繁發表的公開聲明進行解析。

責任編輯：尹航

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