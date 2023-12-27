內地冬季出境遊火爆 春節北歐團半個月前已售罄

▲ 旅行平台數據顯示，明年春節出發前往北歐等熱門線路的旅遊產品，半個月前已經售罄。

內地元旦和春節假期臨近，冬季出入境旅遊產品預訂熱度持續增長，出發去北歐等熱門線路旅遊產品半個月前已售罄。

在線旅遊預訂平台數據顯示，元旦假期出境遊預訂訂單量較去年同期增長5至10倍，熱門旅遊目的地包括日本、香港、泰國、韓國等。

有冬季特色的「冰雪遊」成出境遊的熱門選擇，12月以來，攜程平台的出境滑雪產品訂單按月增長460%。預訂元旦、春節期間滑雪團隊遊產品訂單量按年分別增長6倍、16倍。出境滑雪熱門目的地有日本、韓國、芬蘭、俄羅斯等。

此外，去北極圈邂逅極光也成為跨年新風尚。途牛數據顯示，北歐方向的出遊熱度較暑期及中秋國慶假期均有所提升，明年春節出發前往北歐等熱門線路的旅遊產品，半個月前已經售罄。

途牛還指出，出境遊熱門目的地中，東南亞方向一直保持著較高的出遊熱度。隨著泰國、馬來西亞對中國遊客免簽政策的實施，新加坡與中國30天互免簽證即將開放的利好消息，以及東南亞地區航班的快速恢復，進一步提升星馬泰出遊性價比。

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除了東南亞，正值夏季的新西蘭也迎來出遊高峰。途牛指出，12月下旬至1月中旬這段時間，是中國遊客最愛去新西蘭旅游的時節。在中國遊客出境避寒遊高峰和新西蘭夏季旅游旺季的雙重加持下，該平台上新西蘭春節團期的產品已基本售罄。

簽證服務機構威孚仕VFS Global的數據顯示，截至目前，VFS在中國的簽證申請量已恢復至2019年同期的50%。

另外，Booking.com數據顯示，入境遊的恢復速度比出境遊更好。該平台中國區市場支持部總經理陸偉鋒指出，入境遊恢復迅猛主要來源於馬來西亞，不過總體從客源國而言，基本看到的還是疫情前比較強的客源國。

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責任編輯：易燕丹

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