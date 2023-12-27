▲ 捐給甘肅災區的「加拿大鵝」疑流入二手平台 官方否認

甘肅臨夏州積石山縣日前發生6.2級地震，罹難者過百。服裝品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）日前向甘肅災區捐贈羽絨外套及防寒物資，有網友在二手軟件「閒魚」發現，有賣家自稱有幾百件捐助災區的「加拿大鵝」，每件售價8,500元（人民幣，下同）。對此，官方表示消息不實，閒魚平台也稱虛假訊息，並永久封禁涉事帳號。

臨夏州：這批物資還沒發 網傳情況不實

綜合媒體報道，「加拿大鵝」此前發布消息說，其聯合上海慈善基金會捐贈逾2,000件羽絨服及防寒物資，並表示「盡綿薄之力，援助甘肅震區，共度難關。」

甘肅地震 | 增至131死980傷 救援行動已基本結束

上海市慈善基金會相關負責人稱，該批賑災物資總價值達1,500萬餘元，包括1,000件保暖衝鋒衣、500個睡袋、2,001件羽絨外套、74副手套、3,000包暖貼和3,000個保溫水杯。上海市慈善基金會委託上海子鵲應急救援隊，全程參與救災物資的裝卸、儲存及發放的全過程，已於25日晚送達積石山縣，正在研究如何妥善發放到需要的受災群眾手中。地方非常重視此事，並安排公安等人員對這批物資進行監管。針對網上傳播的謠言訊息，他們會考慮報警處理。

報道說，臨夏州宣傳部郭部長稱，目前這些物資還沒發下去，捐款者正在現場對接發放細節，網上流傳的情況不屬實。積石山縣抗震救災指揮部的工作人員則說，經調查，救援物資均由縣紀委專程監督、跟蹤發放，「不存在（物資被倒賣）這個問題」。

另有報道稱，閒魚平台稱網傳相關情況不實。閒魚平台第一時間進行排查，實際情況為該用戶為蹭熱點引流售賣羽絨服，編造救災物資信息，屬於惡意營銷引流行為。平台已第一時間下架商品，並永久封禁涉事帳號。

責任編輯：尹航

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