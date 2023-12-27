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國台辦批美加速武裝台灣 促停止介入台灣選舉

國情動向 15:06 2023/12/27

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國台辦對美國簽署包含涉台消極內容的《2024財年國防授權法案》，表示強烈不滿和堅決反對，敦促美方立即停止武裝台灣，停止「毀台」「害台」行徑，停止介入台灣地區選舉。

國台辦發言人陳斌華在例行記者會上，針對美國簽署包含涉台消極內容的《2024財年國防授權法案》重申，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方執意在法案塞入涉台內容，公然在台灣問題上說三道四，粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，給台海和平穩定造成嚴重損害。

陳斌華指出，美方一些人嘴上說希望台海和平穩定，實則加速武裝台灣，為台獨分裂勢力「遞刀子」「送槍炮」，鼓動兩岸對抗，在台海拱火澆油。中方敦促美方切實恪守在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，將不支持台獨的表態體現在具體行動上，不得實施上述法案涉台消極條款。

台灣大選 | 政見會首輪發言 一文看懂三人就兩岸關係表態

台灣大選｜王在希：台獨就是戰爭 賴清德當選兩岸或起軍事衝突

對於民進黨參選人賴清德日前表示，若他當選「兩岸戰爭的風險最低」，陳斌華回應時反問：「你們信嗎？」。他説，「台獨」意味著戰爭。 民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，賴清德作為民進黨當局的頭面人物、自詡「台獨工作者」，不斷推高台海形勢緊張動盪，把台灣一步步推向兵兇戰危的險境。 

另外，國民黨參選人侯友宜表示若當選，將推進與大陸對話協商、交流合作，陳斌華稱只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係就能重回和平發展正軌，兩岸協商談判就可恢復，甚麼事情都好商量。

大陸台胞返台投票是他們權利

外界有傳民進黨當局將以大陸呼吸道疾病嚴重為由，禁止大陸台胞返台投票，陳斌華表示，大陸台胞返台投票是他們的權利，若民進黨當局膽敢借題發揮、輕舉妄動，剝奪大陸台胞的投票權，只會讓世人更加看清其專制、不民主的真面目，只會被廣大台灣同胞所唾棄。

他指出，數據顯示，上周五（22日）全國二級以上醫療機構門急診呼吸道疾病總診療量，較上周同期下降8.2%，較高峰期下降30.02%，總體繼續呈波動下降趨勢。

國台辦再批賴蕭配「雙獨組合」毒害台海和平穩定

台灣大選｜國台辦：和平戰爭兩條路 冀台灣同胞正確選擇

責任編輯：易燕丹

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