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【神州快訊】2023松山湖粵港澳賽艇大師賽在莞舉辦

特約 15:00 2023/12/27

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日前，東莞松山湖成為運動健康與低碳生活的交滙點，深潛運動健康(深圳)有限公司(以下簡稱「深潛」)再度攜手其創始戰略合作夥伴中國民生銀行股份有限公司(下文簡稱「中國民生銀行」)，成功舉辦了備受期待的「『綠水青山，民生相通』——2023松山湖粵港澳賽艇大師賽」。

本次賽事旨在通過以賽艇為媒，向社會傳遞「零碳排、水保護」的環保理念。活動集結了近百位來自粵港澳地區及全國各地的賽艇愛好者們，分別來自中歐深圳校友賽艇隊、萬科賽艇俱樂部、澳門科技大學深圳校友隊、哈爾濱工業大學(深圳)教工賽艇隊、哈工大(深圳)賽艇隊、奧水陽光賽艇俱樂部、深潛大灣區賽艇隊以及民生新秀賽隊。選手們與當地市民遊客共聚東莞松山湖深潛水上運動中心，上演了一場激烈的賽艇賽事。

中國民生銀行深圳分行黨委委員、行長助理肖新表示：「賽艇運動擁有悠久的歷史，是世界上傳播度和認可度極高的水上運動，通過賽艇這項健康、零污染的運動推動環保的理念，宣導水資源保護，積極履行企業社會責任，助力松山湖成為世界級的水上運動的聚集地。」

正如萬科集團創始人、深石集團創始人、亞洲賽艇聯合會名譽主席王石所言，賽艇不僅僅是一項體育運動，它代表着一種生活方式和價值觀，需要清潔的水環境和協作的團隊精神。在這其中，貫穿着3個「C」：氣候變化(Climate Change)、連接(Connect)和社群(Community)。深潛和中國民生銀行的合作正是一個生動的例證，通過賽艇將企業、民眾、運動、環保等連接在一起，共同向一個更加清潔、綠色的生活而前進。

（資料由客戶提供）

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