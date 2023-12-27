國家隊出手？滬指收漲0.54%重返2900關以上

A股大盤今日震盪反彈，滬指領漲，收市收復2900點，漲0.54%。消息指，下午兩點後A股突然迎來強買力，不排除國有資本入市的可能性。

今日A股三大股指集體小幅高開。早盤兩市窄幅震盪，午前券商股的拉抬帶動兩市快速上攻。午後兩市高位震盪，上漲個股明顯增多。

從板塊上看，半導體、電信、油氣、豬肉行業漲幅居前，預制菜、HBM、算力、MR頭顯、數據要素題材活躍，券商股盤中拉升；短劇、光伏、鋰電池概念股回調，水務、文化傳媒板塊走弱。

截至收市，滬指漲0.54%，報2914點；深成指漲0.38%，報9191點；創指漲0.07%，報1809點。

Wind統計顯示，兩市及北交所共3755隻股票上漲，1394隻股票下跌，平盤有173隻股票。兩市成交6368億元。北向資金午後加倉力度有所增強，全天淨買入56.78億元。其中滬股通淨買入37.24億元，深股通淨買入19.54億元。

另外，蘇州國有資本投資有限公司近日成立，法定代表人為李方玲，注冊資本500億元人民幣，經營范圍含企業總部管理、股權投資、創業投資、融資咨詢服務、以自有資金從事投資活動等。股東信息顯示，該公司由蘇州政府國有資產監督管理委員會全資持股。

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責任編輯：尹航

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