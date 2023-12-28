金融監管總局：減少資金大進大出對資本市場造成波動

▲ 金融監管總局要求減少資金大進大出，以免對資本市場造成波動。

金融監管總局資管機構監管司首次刊文表示，要減少資金大進大出對資本市場造成波動，充分利用保險資金長期、穩健投資特點，為實體企業提供長期資本。

文章重點談及對信托、理財及保險等資產管理機構的監管，表示要抓好資管產品流動性風險管理和操作風險管理，加快推進凈值化管理，及時計提撥備，關鍵是對底層資產虧損根據履職情況判斷是否需確認預計負債。目前信托公司風險較為突出，理財和保險雖然未出現重大風險事件，但也要重視其合規穩健發展。

在資管司成立後，圍繞如何落實中央金融工作會議精神和總局黨委決策部署開展調查研究，已組織召開理財公司座談會和保險資管公司座談會，了解行業發展情況和風險情況，一方面抓緊梳理制度堵點，致力於營造公平的市場競爭環境，另一方面加快彌補制度短板，確保監管全覆蓋。

下一步，資管司將持續優化監管手段，對於經營失敗沒有救助價值的機構及時實現市場出清。統籌傳統監管手段與金融科技應用，繼續運用好監管報表、監管評級等傳統監管手段的同時，注重加強監管數字化建設，運用好EAST系統等數據化監管手段，提升對各類資管產品的穿透水平，防止監管套利和隱匿風險。

在服務實體經濟方面，文章強調，要發揮好信托投融資機制靈活的特點，鼓勵發展知識產權信托，為不同階段的科技創新企業提供有效資金支持；運用信托財產獨立和財富傳承等功能，大力發展資產服務信托，尤其是家族、家庭信托，有效滿足人民群眾財富管理需求。

此外，還要充分利用保險資金長期投資、穩健投資特點，為實體企業發展提供長期資本、耐心資本，助力實體企業轉型升級，同時減少資金大進大出對資本市場造成波動。要依法合規地發展銀行理財，提升理財公司投研能力和品牌公信力，進一步豐富養老金融產品供給，踐行普惠金融理念。

責任編輯：陳建錫