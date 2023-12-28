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央視拍飛虎隊紀錄片 重飛二戰時期駝峰航線

國情動向 09:56 2023/12/28

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央視拍飛虎隊紀錄片 重飛二戰時期駝峰航線

「重飛駝峰航線」活動昨日（26日）在雲南省騰沖市駝峰機場舉行，該活動是央視總台軍事節目中心「飛虎隊」題材紀錄片《飛虎傳奇》的重要拍攝內容。執飛的航空工業試飛中心祝願飛虎隊精神代代傳承，新時期中美關係健康穩定發展。

據中國飛行試驗研究院的微信公眾號發布，本次活動由中央廣播電視總台軍事節目中心和航空工業聯合主辦，航空工業試飛中心承辦。此次飛行由騰沖飛往昆明。飛行採用國產「新舟」60飛機，沿著抗戰英雄的足跡，歷時3小時7分，順利完成了穿越時空、與抗戰英雄歷史對話的文化之旅，並以此祝願「飛虎情誼」歷久彌新，飛虎隊精神代代傳承，新時期中美關係健康穩定發展。

「新舟」60是中國首款按照與國際標準接軌的中國民航CCAR-25適航條例進行設計、生產和試飛驗證的民用飛機。1998年5月，「新舟」60取得中國民航局頒發的型號合格證，具備進入市場銷售的資格。自2000年交付首架以來，「新舟」60飛機已累計向國內外用戶交付100餘架，運送旅客突破千萬人次。

1941年，為幫助中國在空中打擊日本侵略者，美國著名將領陳納德組織一批美國年輕人，組成「中國空軍美國志願援華航空隊」，他們被中國人親切稱為「飛虎隊」。航空工業試飛中心表示，此次活動對那段抗戰歷史的紀念，也是飛虎精神的代代相傳。

秦剛出席飛虎隊紀念活動：中美沒有任何理由製造矛盾挑動對抗

責任編輯：尹航

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