▲ 高盛、大摩等料明年中國房地產市場持續低迷。

高盛、瑞銀、摩根士丹利等10家投行預期中國房地產市場在2024年將持續低迷，並拖累經濟增長，而政府當前穩樓市的努力尚不足以扭轉行業下行趨勢。

最悲觀的高盛經預計，因開工項目減少，明年房地產固定資產投資將出現兩位數跌幅，市場持續低迷將令中國實際GDP增長減少1個百分點，而大摩、瑞銀則分別預計下跌7%及5%。招銀國際亦估計明年房地產投資將下降7%。房地產銷售亦相應下降，高盛和瑞銀均預計明年銷售量將下降5%。

中信首席經濟學家明明認為，悲觀情緒的主因是今年新開工項目大幅下降，這顯示已竣工項目的面積仍有下降的空間。另有分析指，房地產低迷具有更廣泛的影響，鑑於該產業規模龐大，建築活動下降是內需疲軟的主因，而內需疲軟則是今年中國出現通貨緊縮的原因之一。

丹麥銀行則預期房地產危機在明年上半年仍會持續，下半年有望逐漸改善，政府推行的住房刺激措施將繼續擴大規模。

中國房產信息集團（CRIC）數據顯示，今年因疫情結束後宏觀經濟低迷以及樓市探底的影響，地產股股價跌幅加大。截至本月中下旬，A股上市房企股價相較於年初跌了20.55%，在港股更是跌了32.15%。當前房地產類股總市值只剩約1.23萬億元人民幣，是3年以來的最低點，房企被強制退市的佔比則達到最高。

中指院企業研究總監劉水指，當前市場調整壓力仍在，疊加企業近兩年整體縮表，行業風險化解仍在進行中，這些因素都對房地產類股票復甦形成制約。

責任編輯：陳建錫