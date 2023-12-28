【神州快訊】多領域嘉賓杭州共商水環境建設 聚焦綠色低碳發展

▲ 活動現場

「水容方」中國現代文明形態與水環境建設研討會日前在浙江省杭州市舉行。與會嘉賓就當前水環境建設的現狀、問題和解決方案進行深入探討，同時聚焦中外水環境建設領域的最新技術和經驗進行了交流和分享。

浙商總會顧問鄭宇民在主持會議時表示，此次研討會聚焦中國現代文明形態與水環境建設，旨在探討通過理念更新、技術創新、協同治理和智能生產等手段，實現水務行業的綠色低碳轉型，助力中國式現代化。

「韌性城市」應對城市發展困境

針對當前城市水問題日益突出的實際情況，國際歐亞科學院院士、住房和城鄉建設部原副部長仇保興在會議上提出了「韌性、低碳城市水系統」的理念。他表示，經濟社會的全球化帶來的消費、原料、供應鏈、資本和能源供應等方面的波動、金融危機威脅、人口大規模的遷移，這些都會增強城市水系統的脆弱性，所以現代城市的發展趨勢是要建立「韌性城市」。

仇保興還認為，一個城市具有四個結構韌性，其中最關鍵的就是技術韌性，即城市生命綫的韌性，指的是城市的通訊、能源、供排水、交通、防洪和防疫等生命綫基礎設施要有足夠的韌性，以應對不測風險。

▲ 住房和城鄉建設部原副部長仇保興作主旨演講

新技術助力水環境保護

作為一種新興高效的分離技術，膜技術在海水淡化、工業廢水處理、工業用水處理、市政污水再生處理、市政自來水提質改造、家用淨水器市場等領域皆發揮了重要作用。

中國膜工業協會專家委員會副主任委員徐慢表示，未來膜行業將以開發設計具有抗污染的功能膜、高通量、高填裝密度的分離膜和有機-無機的複合膜為發展趨勢，為支持水環境建設持續助力。相關領域的生產企業負責人也在現場表示，膜行業作為國家重點扶持的新興行業，其中碳化硅陶瓷膜為實現現代化水過濾工程項目的技術革新、資源利用創造了革命性價值。

（特約）