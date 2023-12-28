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大灣區 | 發改委：改善營商環境 取消港澳企業面臨的差別化待遇

國情動向 10:55 2023/12/28

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大灣區 | 發改委：改善營商環境 取消港企面臨的差別化待遇

國家發改委表示，研究取消或放寬對港澳投資者的准入限制，推動橫琴、南沙、深圳等地放寬市場准入特別措施落地實施，清理取消港澳企業面臨的差別化待遇。充分發揮港澳在國家對外開放中的特殊地位和作用，推動大灣區企業深度融入全球產業鏈供應鏈，實施面向港澳人才的特殊支持政策。

清理取消港澳企業面臨的差別化待遇

國務院新聞辦公室今日（28日）舉行新聞發布會，介紹粵港澳大灣區建設有關情況。國家發改委黨組成員郭蘭峰在會上介紹，聚焦解決企業提出的問題，對「4大環境、1大工程」作出部署。4大環境分別是市場環境、政務環境、法治環境、開放環境，1大工程即是指「灣區通」。

在市場環境方面，提出以統一高效、競爭有序為目標，優化市場准入環境，維護公平競爭市場秩序，降低企業生產經營成本。比如，研究取消或放寬對港澳投資者的准入限制，推動橫琴、南沙、深圳等地放寬市場准入特別措施落地實施，清理取消港澳企業面臨的差別化待遇。

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在政務環境方面，提出以規范便捷、公開透明為目標，規范行政許可運行，加快建設服務型政府，優化涉企服務，推進政務數據共享。比如，推動灣區信息資源共享互認、政務服務「同事同標」，推動「一網通辦」「免申即享」，健全常態化政企溝通機制和投訴處理機制。

在法治環境方面，提出以公平公正、健康發展為目標，提升監管質量和效率，強化知識產權創造運用和保護，完善多元化糾紛解決機制。比如，完善以信用為基礎的新型監管機制，加強跨區域跨部門知識產權執法保護協作，探索允許港資、澳資企業選擇港澳作為仲裁地。

至於開放環境，提出以循環暢通、合作共贏為目標，提升「引進來」吸引力，增強「走出去」競爭力，建設國際人才高地，促進包容普惠創新。比如，充分發揮港澳在國家對外開放中的特殊地位和作用，推動大灣區企業深度融入全球產業鏈供應鏈，實施面向港澳人才的特殊支持政策。

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責任編輯：尹航

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