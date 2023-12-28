布林肯與菲外長通話 重申共同防禦承諾

▲ 中菲在南海的摩擦不斷加劇。

中菲在南海摩擦升級，美國國務卿布林肯周三（27日）與菲律賓外長馬納羅通電話，就南海局勢等議題交換意見，並就兩國元首今年5月會面的基礎上討論明年如何加強合作。布林肯重申了美國根據《共同防禦條約》對菲律賓的承諾，即在南海對美菲任何一方的船隻、飛機發動攻擊，兩國將依約採取應對行動。

中國國防部周四（28日）表示，中方敦促美方停止插手南海問題，停止慫恿和支持菲律賓的侵權挑釁行為，以實際行動維護地區安全。美國加緊亞太軍事部署，其他地區國家應保持警惕。國防部又向菲律賓作出警告指，中方始終致力於通過對話協商管控海上分歧，但不會對菲方的反覆挑釁和騷擾視而不見。

*更新國防部回應

中國外交部此前回應指，美國不是南海問題的當事方，無權介入中菲兩國之間的問題，美國對菲的防衛承諾不得損害中方在南海的主權和海洋權。外長王毅上周與馬納羅通話時警告，若菲方誤判形勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

南京大學南海問題學者成漢平指，隨著台灣總統大選和農曆新年到來，明年初將成為中菲關係重要窗口期，可衡量菲律賓未來在南海問題上的動向。如果菲律賓在這段窗口期不作出挑釁舉舫，基本上這將成為未來中菲關係的大趨勢。相反，若菲律賓在這窗口期「挑事」，未來南海爭端的發展就不樂觀。

責任編輯：陳建錫