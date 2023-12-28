京雄高速全線通車 北京西南五環開車到雄安1小時

京雄高速公路北京段五環至六環段今日順利貫通，全線正式實現通車運營。至此，由北京西南五環駕車至雄安新區，已實現1小時內通達。

據央視新聞報道，京雄高速公路全長102公里，其中主線全長約97公里。北京段長約27公里，河北段全長75公里，主線長約70公里。

京雄高速北京段整體呈南北走向，跨越大興、房山、豐台等區域，全線採用雙向八車道，五環至主線收費站設計時速100km/h，主線收費站至市界段設計時速120km/h。全線設有1座特大橋樑——京雄大橋、4座高架橋、5座互通立交以及北京市首座陸地高架橋主線收費站——房山北站。

北京段六環至市界段已於2022年底開通運營，此次開通的五環至六環段全長14.8公里，線路北起五環路，向南至六環路，與去年底開通的六環至市界段和既有京雄高速河北段相接，至此京雄高速全線通車。

作為京津冀協同發展戰略的重大交通項目，京雄高速是首都北京連接雄安新區最為便捷的直通高速公路，與京港澳、大廣高速共同形成便捷順暢、功能互補、安全可靠的區域高速公路網。京雄高速全線通車不僅強化了北京南部地區與中心城區、大興國際機場和河北雄安新區的相互聯繫，更為支持雄安新區建設發展、促進北京非首都功能疏解、京津冀協同發展提供了交通服務保障。

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責任編輯：易燕丹

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