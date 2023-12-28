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最高檢：嚴打財務造假、操縱市場等證券犯罪

經濟脈搏 12:02 2023/12/28

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最高檢：嚴打財務造假、操縱市場等證券犯罪

最高人民檢察院今天（28日）發布《關於充分發揮檢察職能作用 依法服務保障金融高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》），明確今後一個時期金融檢察工作的目標任務和方法措施，其中提到，嚴打財務造假、操縱市場等證券犯罪，堅決懲治金融腐敗。

《意見》圍繞全面加強監管、防范化解風險的重點，提出刑事、民事、行政、公益訴訟檢察的履職重點。

在刑事檢察方面，重點是加大懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，突出打擊各種名目非法金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度，依法妥善處置中小銀行等金融機構風險，嚴厲打擊財務造假、操縱市場等證券犯罪，堅決懲治金融腐敗犯罪，以精準有力的刑事追訴懲治金融犯罪、震懾金融犯罪、預防金融犯罪。

在民事檢察方面，高質效辦理金融領域民事監督案件，重點加大對金融領域逃廢債、「砍頭息」「套路貸」等虛假訴訟違法犯罪行為的打擊力度，著重加強民事執行監督，強化民事檢察與刑事檢察的有序銜接，加大對金融消費者合法權益的司法保護，維護公平誠信的金融市場秩序。

金融監管總局：減少資金大進大出對資本市場造成波動

責任編輯：尹航

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