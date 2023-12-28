福建發布22條實施意見 加快建設兩岸融合發展示範區

距離台灣大選僅剩16天，福建省發布22條實施意見，從社會融合、經濟融合、情感融合等層面，推出一系列舉措，目標到2025年，兩岸融合發展示範區建設取得實質性進展，形成一批階段性標誌性成果。

福建省委、福建省人民政府發布關於貫徹落實《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》的實施意見（下稱意見），提出在未來更長一段時期內，福建全域基本建成兩岸融合發展示範區，在推進祖國和平統一進程中發揮更大作用。

意見提出6項原則，分別為：明確總體要求，充分認識建設兩岸融合發展示範區的重大意義；共建共享第一家園，打造兩岸社會融合示範樣板；深化閩台經貿合作，打造兩岸經濟融合示範樣板；密切閩台人文交流，打造兩岸同胞情感融合示範樣板；以點帶面整體推進，構建福建全域融合發展新格局；強化組織領導，落實保障措施。

在具體舉措上，意見明確要健全台胞社會參與體系、完善台胞在閩求學研習制度安排、提供更有溫度更高效率的涉台司法服務，並要推動閩台基礎設施應通盡通、實施優化涉台營商環境行動、拓寬台灣農漁業和中小企業在閩發展路徑、推進閩台民間基層交流、共同弘揚中華優秀文化等。

意見還提到，要推動加密「小三通」航線，並以福州、廈門樞紐機場為節點，推動加密兩地空中直航連接。制定台灣民間組織在福建設立辦事機構實施細則，制定金門、馬祖居民「享受廈門、福州同城待遇」的政策舉措，在平潭打造兩岸共同市場先行區域等。

另外，要優化在閩台胞子女申請就讀中小學和公立幼兒園流程，符合條件的福建省內高校通過直接採認台灣「統測」、「分科測驗」成績等多種形式招收台灣學生，提升高校台生的獎學金覆蓋面、入學助學金額度，擴大對台招生規模。並組建海峽兩岸職業技能教育聯盟，合作興辦職業學校；設立一批兩岸青少年研學基地。

習近平︰將繼續致力於促進兩岸經濟交流合作

談福建設兩岸示範區 中央台辦：融合有好處、閩台親上親

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁