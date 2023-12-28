國防部：中美兩軍視頻通話取得積極成果

中美軍方高層上周進行視像通話後，中國國防部今日（28日）在例行記者會上表示，通話取得積極的建設性成果；兩國防務部門正就具體交往項目保持溝通協調。

國防部新聞發言人吳謙表示，12月21日晚，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立與美軍參聯會主席布朗（Charles Brown）進行視頻通話，就落實兩國元首三藩市會晤涉軍重要共識和共同關心的問題坦誠深入交換意見，取得積極的建設性成果。

他說，下一步，希望美方和中方相向而行，切實在平等和尊重的基礎上，推動兩軍關係健康穩定向前發展。關於具體交往項目，兩國防務部門正保持著溝通協調，中方將適時發布消息。

劉振立與布朗的通話被外界視為上月習拜會的成果之一。這是中美軍方在中斷交流16個月後恢復對話。中方重申台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，並就南海問題要求美方謹言慎行，以實際行動維護地區和平穩定和中美關係大局。

美國國防部的聲明指出，布朗討論了共同努力從而負責任地管理競爭、避免誤判，以及保持開放和直接溝通渠道的重要性，還重申了解放軍參與實質性對話以減少可能的誤解的重要性。

國防部：中國軍隊對美國防授權法強烈不滿

另外，對於拜登簽署新一年財政年度國防授權法案，提高美國軍費，抗衡中國及協助台灣加強防務。吳謙批評，美方法案渲染所謂「中國軍事威脅」，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全、發展利益，中國軍隊對此強烈不滿、堅決反對。中方要求美方擯棄過時的舊安全觀與零和博弈的冷戰思維，客觀理性看待中國及中國軍力發展，以免陷在霸權迷思中難以自拔。

吳謙指，美方通過各種手段操弄台灣問題，是十分危險的「賭注」行為。要求美方充分認清該法案涉華條款的嚴重危害性，停止借任何名義、以任何方式武裝台灣，停止「以台制華」的挑釁行徑，以實際行動維護地區和平穩定。

中美恢復軍事高層溝通 兩軍參謀長視像通話

責任編輯：尹航

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